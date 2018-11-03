Нас ждет глубокий кризис. Как бизнесу пережить 2020 год

Где черпать возможности для развития? Какие проекты смогут привлечь инвесторов? Или лучше выйти до 2020-го из бизнеса вообще?

1 ноября в Киеве состоялась третья лекция НВ в рамках проекта Украина 2020. Что ждет страну.

Четыре спикера – участники золотой сотни украинцев – собственник UBC Group Игорь Гуменный, бизнесмен, инвестор Борис Ложкин, совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский и президент “Концерна Галнафтогаз”, основатель холдинга OKKO Group Виталий Антонов обсудили главные проблемы бизнеса в стране и поделились своими секретами успеха.

Мир стоит на пороге очередной глобальной рецессии, а Украину ждет смена власти. Тем не менее, участники дискуссии Бизнес 2020 уверены: предприниматели, пережившие годы правления Виктора Януковича, смогут преодолеть и новый кризис, и новую власть. Вопрос в другом: станем ли мы в результате частью Европы с ее четкими правилами и равными условиями работы для всех.

"Что у вас происходит с защитой права собственности, как дела с коррупцией и есть ли работающие суды? – вот три вопроса, интересовавшие представителей канадского правительства во время отбора 20 украинских компаний для совместных проектов и инвестиций", – рассказывает собственник UBC Group Игорь Гуменный.

Коррупция уже стала нашей социальной тканью, но у нас гораздо больше проблем и главная – инфраструктурный монополизм. "Например, самыми крупными олигархами стали те, кому принадлежит энергетика, и вся Украина работает на них. Если в начале 90-х мы платили за газ, то сейчас тем, кто производит электроэнергию", – возмущен бизнесмен.

При этом он подчеркивает: на той же встрече канадцы отметили, что рассматривают Украину как самую перспективную страну в Восточной Европе. "Если мы посмотрим на среднюю стоимость рабочей силы в Украине – то она сейчас дешевле, чем в Китае", – заметил Гуменный. Он уверен: наши люди – главная возможность для страны, у нас хорошо обученный персонал. "Опыт работы от Южной Африки до Латинской Америки дает мне право сравнивать, чем Украина отличается от тех же Мексики, Бразилии или ЮАР. Примерно треть населения этих стран – необразованные, малограмотные".

По его словам, в одной из южноафриканских стран правительство уже в течение 10 лет тратит миллионы долларов на образование, создавая школы, где у каждого есть форма, отличные преподаватели и даже ноутбук. Но оканчивая эти школы, дети возвращаются к старому образу жизни, ничего не меняется. "В Украине же можно изменить ситуацию за одно поколение. После распада СССР все институты и университеты, строившиеся под определенные заводы во времена индустриализации, остались. И это наше огромное преимущество. Их нужно рассматривать как инструмент изменения людей, инструмент подготовки кадров", – считает Гуменный.

На вопрос модератора встречи Виталия Сыча о том, чего стоит опасаться предпринимателям в 2020 году, собственник UBC Group заметил: "Бизнес, переживший Януковича, точно переживет любого другого".

Президент “Концерна Галнафтогаз”, основатель холдинга OKKO Group Виталий Антонов соглашается с Игорем Гуменным. "Две основные проблемы Украины – коррупция и неконкурентные предприятия", – говорит он. По его словам, первопричина всех бед: компании, использующие так называемые костыли – разные способы, чтобы удержаться на рынке, в первую очередь – дотации из бюджета. "Сейчас в Украине немало предприятий-банкротов, но они продолжают существовать. Каким образом? Уклоняются от уплаты налогов, поддерживаются бюджетом. То есть работают в обществе, зарабатывают на нем, но не делятся с ним. Череда таких компаний рождают неконкурентную экономику и, в конечном счете, – неконкурентную страну", – резюмирует Антонов.

Если нам удастся решить эти две проблемы, если в Украине в 2020 году будут как можно меньше раздавать "костылей", то мы уже будет жить совершенно в другой стране, считает он. И время разговоров прошло, пора показывать путь и идти по нему.

Бизнесмен Борис Ложкин в свою очередь назвал четыре простых шага, способных привести Украину к успеху, которые можно сделать всего за год. Во-первых, изменить несовершенную и неэффективную систему управления. По его словам, стоит разорвать дуализм парламентско-президентской республики. Во-вторых, довести до конца приватизацию. "У нас осталось много предприятий, которые необходимо как можно скорее продать, оставив лишь стратегически важные, а также улучшить управление оставшихся госкомпаний", – считает инвестор. В-третьих, либерализовать рынок земли, что может привести большие деньги в страну. И, наконец, в-четвертых, завершить целый ряд правильных инициатив, которые уже сейчас находятся в процессе реализации. "Нужно просто доделать все эти вещи, и мы спокойно войдем в топ-50, а то и в топ-30 стран рейтинга Doing Business", – уверен Ложкин.

Также бизнесмен перечислил пять правил, необходимых предпринимателям, чтобы стать успешными. Среди которых: безграничная и фанатичная вера в себя, качественный уникальный продукт, ориентированный на глобальный рынок, стратегическое видение, четко прописанное корпоративное управление и прозрачная отчетность. "Необходимо мыслить долгосрочно. Проект, максимальный горизонт планирования которого — год или два, не станет успешным. Я привык всегда планировать вдлинную", — подчеркнул он.

Ложкин уверен: "Свободных денег сейчас в мире невероятное количество. Будет проект, будет команда, будут продукт и стратегия – придут деньги".

Совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский добавляет: нас ждет глубокий кризис, поэтому деньги будут дорожать. Он представил 10 своих заповедей, которые не только помогут создать успешный бизнес, но и вовремя его продать. Например, к 2020 году. В частности, бизнес должен быть кредитуем. Если бизнес проходит банковскую экспертизу – это говорит о его устойчивости. У бизнеса должны быть принципы и ценности. "Мы не берем людей из сопредельных сфер на работу, у нас свои ценности, они достаточно странные, но все наши сотрудники должны их разделять".

Платите налоги сразу. "Их можно минимизировать, но ни в коем случае нельзя уклоняться, иначе прыгнуть на две-три ступени не удастся", – комментирует Корогодский. Смелее фиксируйте убытки. "Не стесняйтесь это делать. Если бизнес за три года принес минус – хороните его. Правда, я сам так этому и не научился, но умею об этом рассказывать". Бизнес должен быть прописан (в документах). "Все бизнесы в Украине живут по понятийкам. Сегодня понятийки узаконены. Можно написать о чем угодно – это имеет силу закона". Не берите взятки. "Их можно давать, но единожды взяв, помнишь это всю жизнь". И последнее: бизнес должен быть социально ответственным.

"Хотя, если научатся продавать время, то все, что я рассказал – не будет работать", – шутя, заметил Корогодский.

Как прошли предыдущие лекции НВ, читайте здесь и здесь

Кстати, уже через неделю состоится последняя лекция из цикла. Как на нее попасть, читайте здесь.