Женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет (Фото: freepik.com)

Женщин, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование , автоматически будут брать на воинский учет без их личного присутствия. Соответствующие изменения в порядок постановки на воинский учет были внесены Кабмином в среду, 30 июля.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме этого, был уточнен алгоритм действий учебных заведений и ТЦК и СП по таким категориям женщин. Мельничук отметил, что также был усовершенствован механизм внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберег.

29 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому студенты медицинских и фармацевтических специальностей с 2026 года будут обязаны проходить офицерскую подготовку. Подготовку будут проходить студенты, пригодные к военной службе.

В апреле Министерство здравоохранения Украины получило от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ запрос на разбронирование медицинских работников. Позже в ведомстве уточнили, что запрос в Минздрав касается лишь ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас являются критически необходимыми для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ — в частности Сухопутных войск.