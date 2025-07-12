Автоматический воинский учет: как оформить, не выходя из дома и что делать, если ТЦК ошибся с данными

В Украине действует механизм, который позволяет ставить граждан на воинский учет автоматически, без посещения ТЦК. Это стало возможным после внесения изменений в постановление № 932, принятое Кабинетом Министров. NV разобрался, как это происходит и что для этого нужно.

Как отмечает Министерство обороны Украины, автоматическая постановка на воинский учет экономит время военнообязанным, поскольку им не надо стоять в очередях, собирать бумаги и проходить военно-врачебную комиссию для постановки на учет. Также это облегчает работу сотрудникам ТЦК, поскольку уменьшает административную рутину и позволяет сосредоточиться на вопросах мобилизации.

Автоматический воинский учет — какие преимущества

На воинском учете состоят все мужчины с 17 до 60 лет. Учет призывников — для мужчин в возрасте от 17 до 25 лет. Учет военнообязанных — с 25 до 60 лет.

Их приписывают к призывному участку и вносят данные в реестр Оберег. Это делают для того, чтобы определить количество людей, которых в будущем можно будет призвать на службу, и иметь всю необходимую информацию о них.

Если юноша приписан к призывному участку, это не значит, что его сразу могут мобилизовать. По закону, это не могут сделать, пока мужчина не достигнет 25 лет.

Постановка на учет происходит путем взаимодействия реестра Оберіг с Государственной миграционной службой (ГМС).

«Кроме того, благодаря этим изменениям удалось поставить на учет украинцев за рубежом и разблокировать им выдачу паспортов, а также украинцев от 17 до 25 лет, которым надо становиться на учет в этот период», — сообщило Минобороны.

В то же время до сих пор есть возможность стать на учет, самостоятельно прибыв в территориальный центр. Чтобы это сделать, необходимо прибыть в районный (городской) ТЦК и СП по месту жительства и подать необходимые документы.

Как ошибки ТЦК влияют на воинский учет

Как отмечают в Минобороны, иногда бывают случаи, когда на учет попадают люди, которые давно исключены из него. Или те, которые стоят на учете, но без отметки в реестре Оберег. Такое происходит из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора: например, оператор ТЦК не внес идентификатор лица в реестр.

В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с работниками — принести все документы, подтверждающие исключение с учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность к другому ТЦК.

Кому надо стать на воинский учет в 2025 году

Приписка к участкам происходит ежегодно с января по март. Если парень учится в школе, то именно там его должны известить о том, что нужно стать на учет. В противном случае об этом должны позаботиться председатели сельских, поселковых, городских советов, руководители учреждений или организаций, председатели ОСМД дома.

В повестке, которую передадут школьнику, будет указана дата, когда он должен прийти в центр комплектования. Ранее ТЦК и СП присылали или вручали повестки юношам по домашнему адресу, но теперь от такого способа оповещения отказались.

Школьников ставят на учет в ТЦК по месту учебы или проживания. Если школьник попал в военкомат организованно вместе с одноклассниками, он должен сделать это самостоятельно, впрочем, не позднее установленного срока.