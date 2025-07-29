Зеленский подписал закон об обязательной военной подготовке для студентов-медиков

Президент Владимир Зеленский во вторник, 29 июля, подписал закон, согласно которому студенты медицинских и фармацевтических специальностей обязаны будут проходить офицерскую подготовку .

Об этом говорится в карточке законопроекта, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Как сказано в документе, военная подготовка для студентов-медиков и фармацевтов станет обязательной с 2026 года. Она будет распространяться на государственные и на частные высшие учебные заведения. Подготовку будут проходить студенты, пригодные к военной службе.

Также известно, что с 2006 года такая подготовка осуществлялась только добровольно.

4 июня Рада в первом чтении приняла законопроект № 13276, который предусматривает восстановление обязательной военной подготовки по программе офицеров запаса медицинской службы для студентов, получающих высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям.

В пояснительной записке говорится, что общее количество студентов, которые проходят подготовку по программе офицеров запаса медслужбы, составляет примерно 5% от общего количества студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

В апреле Министерство здравоохранения Украины получило от Минобороны и Командования Медицинских сил ВСУ запрос на разбронирование медицинских работников. Позже в ведомстве уточнили, что запрос в Минздрав касается лишь ограниченного количества специалистов, которые прошли подготовку по военно-учетным специальностям и сейчас являются критически необходимыми для доукомплектования подразделений Медицинских сил ВСУ — в частности Сухопутных войск.

В Минобороны отметили, что причиной запроса является системная нехватка медицинских кадров в медподразделениях.