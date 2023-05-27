Зеленский ввел санкции против 270 физических и юридических лиц, связанных с РФ

27 мая, 12:56
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 мая, ввел в действие санкции СНБО против 220 компаний и 51 физического лица, которые связаны с РФ.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Зеленский ввел санкции против 51 россиянина, среди них ученые и генеральные директора заводов.

В список компании, против которых были применены санкции, вошли подразделения российской железнодорожной компании РЖД, а также ряд белорусских заводов — в частности Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени С.И. Вавилова, Витебский завод радиодеталей Монолит, Оршанский авиаремонтный завод.

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Также под ограничения попали российские заводы, в частности Карачевский завод Электродеталь, Сарапульский радиозавод, Челябинский кузнечно-прессовый завод и др.

В санкционном списке также оказались кипрские компании Серч Локейшн Лимитед, 2ГИС Локал Серч Лимитед, чешская — Навител.

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Редактор: Владислав Вергун
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