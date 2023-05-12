Удар по офшорам и военной промышленности РФ: Зеленский утвердил пять санкционных пакетов 12 мая, 18:49 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 апреля, утвердил пять санкционных пакетов в отношении страны-агрессора России и ее пособников.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что санкционные пакеты последние недели тщательно готовили Совет нацбезопасности и обороны, Кабинет министров, Офис президента и специальные службы.



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Первый пакет касается Запорожстали — по словам Зеленского, Украина блокирует влияние страны-террориста на компанию, которое она сохраняла благодаря подставным и офшорным лицам. Часть, которую контролировала Россия, теперь будет конфискована и начнет работать на Украину.

«Мы не оставим никакой связи государства-террориста в Украине, которую оно может использовать против нашего государства, против нашей экономики или против наших людей», — подчеркнул Зеленский.

Другие санкционные пакеты касаются дальнейшей изоляции и блокировки военной промышленности России.

«Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью для глобальной изоляции. Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически производит эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов — чтобы все они были раздавлены миром», — добавил президент.

На сайте президента 12 апреля опубликовали три указа об утверждении санкций. В черный список, в частности, попали 13 граждан Армении, ряд компаний, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах, российские предприниматели, российские и беларусские технологические и производственные заводы, предприятия и НИИ — всего почти 500 юридических лиц и более 200 россиян.

