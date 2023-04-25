На 50 лет. Правительство предлагает СНБО применить секторальные санкции против Ирана 25 апреля, 18:24 Иран поддерживает полномасштабную войну России против Украины (Фото:Ivan Alvarado/REUTERS)

Правительство Украины приняло решение о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран на 50 лет

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

Предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы для представления на рассмотрение Кабмина Межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вицепремьера — министра экономики Юлии Свириденко.

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«Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно имеющих отношение к поставкам оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж, мы усилим наши аргументы», — заявила она.

По словам министра, правительство также будет работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира, чтобы помощь агрессору не осталась безнаказанной.

Предложенные санкции учитывают предотвращение выведения капиталов резидентами Ирана за пределы Украины, запрет передачи резидентам Ирана технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, запрет на осуществление инвестиций в Иран и в пользу резидентов страны.

Также среди предложенных санкций приостановка обслуживания электронных платежных средств (в частности, переводов, осуществления расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана, запрет регистрации НБУ международной платежной системы, участника международной платежной системы, операторами которых являются резиденты Ирана.

Санкции вступят в силу с момента принятия соответствующего решения Советом национальной безопасности и обороны, введения его в действие президентом Украины и утверждения постановлением Верховной Рады.

По данным The Wall Street Journal, за последние шесть месяцев Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов.

Иран тайно поддерживает действия РФ против Украины, поставляя кремлевскому режимом дроны-камикадзе для атак по гражданским объектам и объектам критической инфраструктуры в Украине. При этом официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». Украинская разведка подтвердила, что Тегеран согласился передать России тысячу единиц военной техники.