Зеленский ввел санкции против пяти китайских компаний, которые поставляют РФ компоненты для дронов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пяти компаний, зарегистрированных в Китае. Он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в Офисе президента.

Согласно документу, санкции наложили на Чайна Эйжа Силк Роуд Интернешнл Трейд (Тяньцзинь) Ко., Сучжоу Экод Пресижн Меньюфекчуринг Ко., Шэньчжэнь Ройо Текнолоджи Ко., Шэньчжэнь Цзиньдуобан Текнолоджи Ко. и Нинбо БЛИН Мэшинери Ко.

7 июля уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что украинские власти изучают возможность введения санкций СНБО против китайских компаний, чьи компоненты были найдены в ударных дронах, которыми РФ атакует Украину, писало Суспільне.

По его словам, Россия наращивает производство вооружений, и это было бы невозможно без поставок со стороны Китая.

Власюк отметил, что украинская сторона собирает соответствующую информацию и передает ее официальному Пекину. Впрочем, четкого ответа на вопрос, почему Китай не ограничивает экспорт в РФ, до сих пор нет.

7 июля Главное управление разведки сообщило, что в шахедах, которыми Россия ежедневно атакует Украину, доля электронных комплектующих производства КНР выросла до 60−65%.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что СБУ и разведка получили информацию о том, что Китай поставляет России порох и артиллерию, а также занимается производством некоторого оружия на территории РФ.

В МИД КНР назвали «безосновательными» заявления президента Украины о поставках оружия России.

22 апреля Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины должна передать информацию китайской стороне о гражданах их страны, которые работают на заводе производства дронов в РФ.