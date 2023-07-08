Главная тема — освобождение пленных. Зеленский рассказал о переговорах с Эрдоганом

8 июля, 01:50
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Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали о встрече и переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Первые темы, о которых мы сегодня говорили, — это наши разные пленные. И крымские татары, политические заключенные, и все другие наши пленные. И депортированные дети. Потому что для меня и, я уверен, для президента, люди, этот гуманитарный аспект является приоритетом. Мы работаем над тем, чтобы вернуть своих заключенных, политических заключенных, крымских татар. Наши партнеры имеют все списки. Мы действительно работаем над этим», — заявил Зеленский.

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Эрдоган подтвердил, что обмен пленными является приоритетом для него. Он сообщил, что в следующем месяце ожидается визит в Турцию диктатора Владимира Путина, с которым он также будет обсуждать этот вопрос.

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7 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил Словакию, а после этого поехал в Турцию, где провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Турция Пленные Пленный Реджеп Тайип Эрдоган Обмен пленными Владимир Зеленский

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