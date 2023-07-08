Украина заслуживает стать членом НАТО — Эрдоган 8 июля, 00:41 Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган и Реджеп Эрдоган (Фото:НВ)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО.

«Украина заслуживает членства в НАТО. И я хочу вновь подчеркнуть один момент в вашем присутствии: никто не проигрывает при образовании справедливого мира», — заявил Эрдоган.

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Лидер Турции заявил, что «несправедливая война» России ведется вопреки международному праву.

«Украинский народ на 500-й день войны, который мы вскоре встретим, смело защищает территориальную целостность и независимость страны. С самого момента, когда начала проявляться опасность столкновения, мы приложили все возможные усилия, чтобы предотвратить войну. И начиная с дней, когда напряжение превратилось в горячие столкновения, мы объявили о своем отторжении от этой несправедливой войны, вопреки международному праву», — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что со времен аннексии Крыма его страна выступает за территориальную целостность Украины. Эрдоган также отметил, что его страна поможет с восстановлением Украины.

«От аннексии, противоречащей международному закону Крыма по сей день, мы объявляем все платформы о нашей поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Одной из важных причин, почему мы с уверенностью смотрим на будущее Украины, является то, что крымские татары упорно борются за свободу своей страны», — заявил президент.

Президент Турции также высказался за то, чтобы зерновая сделка была продлена после 17 июля, когда завершится срок ее действия.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который должен приблизить ее вступление в Альянс.

При этом, по его словам, формального приглашения Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал президента США Джо Байдена незамедлительно пригласить Украину в НАТО. Он отмечал: Украина понимает, что не сможет вступить в Альянс в состоянии войны, но приглашение станет важным сигналом и стимулом для защитников. Зеленский будет участвовать в саммите, формат еще не известен.