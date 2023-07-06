СБУ показала видео обмена пленными, во время которого освободили 45 защитников 6 июля, 21:37 Освобожденные из плена 6 июля защитники Украины (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В четверг, 6 июля, Украина освободила из плена страны-террориста России 45 защитников Украины и двух детей. СБУ опубликовала эксклюзивное видео с обмена в Telegram.

В СБУ отметили, что обмен пленными удалось провести благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнял решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Видео дня

СБУ напомнила, что в Украину вернули также двух детей, которые были принудительно вывезены на территорию России с временно оккупированных украинских территорий. За их возвращение отвечал Объединенный центр совместно с уполномоченным Украины по правам человека.

«Этот обмен, как и предыдущие, стал возможным благодаря кропотливой работе и долговременным переговорам», — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ добавила, что продолжает работать над тем, чтобы вернуть домой всех пленных и принудительно депортированных украинцев.

6 июля глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина освободила из плена страны-террориста России 45 бойцов ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и двух гражданских.

Ермак также сообщил, что домой вернули 6-летнего мальчика и 10-летнюю девочку, которых незаконно вывезли на территорию страны-агрессора России.

