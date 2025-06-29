Зеленский издал указ о выходе Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Конвенции о запрете противопехотных мин (Фото: Zelenskiy / Official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 июня, ввел в действие указ СНБО о выходе Украины из Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Отмечается, что контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Сам указ вступает в силу со дня его публикации, то есть 29 июня.

Ранее в этот день народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко сообщал, что Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции. Отныне, по словам Костенко, это должны законодательно закрепить в Верховной Раде.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них — Украина (в 2005 году).

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.

19 июня парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин.

Также 27 июня о выходе из Оттавской конвенции сообщили ООН Латвия, Литва и Эстония.