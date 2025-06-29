Костенко заявил, что Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции (Фото: REUTERS/Stoyan Nenov)

Народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин.

Об этом он написал в Facebook.

«Это шаг, которого давно требовала реальность войны. Россия не является стороной данной Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений», — написал Костенко.

Реклама

Теперь, по словам Костенко, выход из Оттавской конвенции должны законодательно закрепить в Верховной Раде.

Официально на сайте президента соответствующего указа пока нет.

27 июня о выходе из Оттавской конвенции сообщили ООН Латвия, Литва и Эстония.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Литва «лишена иллюзий» и считает Россию самой долгосрочной экзистенциальной угрозой для Европы, поскольку она «ведет войну для достижения политических целей, подрывает стабильность и готовится к длительной конфронтации».

19 июня парламент Финляндии поддержал выход из Оттавской конвенции о запрете мин.

Оттавская конвенция вступила в силу 1 марта 1999 года. До августа 2022 года 164 государства ратифицировали договор или присоединились к нему, среди них — Украина. Верховная Рада ратифицировала договор еще в 2005 году.

Конвенция направлена на уничтожение противопехотных наземных мин во всем мире. Кроме того, она обязывает страны-участницы уничтожать запасы этого оружия и разминировать территории.