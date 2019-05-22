Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП Вчера, 11:15 2525 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль замглавы Администрации президента.

Соответствующий указ президента Украины № 315/2019 от 22 мая обнародован на сайте главы государства.

«Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 «О назначении Е. Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины», — сказано в документе.

Ранее на сайте президента Украины появился указ о назначении Зеркаль на должность заместителя главы АП. Позже он был удален.

Сама Зеркаль пообещала в ближайшее время объяснить ситуацию с ее назначением в Администрацию президента.

«Сейчас могу сказать — вопрос не в должности», — подчеркнула она.

Сейчас Зеркаль занимает должность замглавы МИД Украины.

21 мая Зеленский своим указом назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.