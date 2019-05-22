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Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Вчера, 11:15
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Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы АП - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Елены Зеркаль замглавы Администрации президента.

Соответствующий указ президента Украины № 315/2019 от 22 мая обнародован на сайте главы государства.

«Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года № 309 «О назначении Е. Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины», — сказано в документе.

Ранее на сайте президента Украины появился указ о назначении Зеркаль на должность заместителя главы АП. Позже он был удален.

Сама Зеркаль пообещала в ближайшее время объяснить ситуацию с ее назначением в Администрацию президента.

«Сейчас могу сказать — вопрос не в должности», — подчеркнула она.

Сейчас Зеркаль занимает должность замглавы МИД Украины.

21 мая Зеленский своим указом назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.

Теги:   Администрация президента Украины Елена Зеркаль Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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