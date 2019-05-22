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«Вопрос не в должности». Зеркаль прокомментировала ситуацию с ее назначением в АП

Вчера, 10:45
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«Вопрос не в должности». Зеркаль прокомментировала ситуацию с ее назначением в АП - фото

НВ

Зеркаль пообещала объяснить все вечером

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль пообещала объяснить ситуацию с ее назначением на должность замглавы Администрации президента.

«Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы указа 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении», — написала она в своем Facebook.

Зеркаль добавила, что дело не в должностях.

«Сейчас могу сказать — вопрос не в должности», — резюмировала она.

Ранее СМИ сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.

Отмечалось, что замглавы МИД Украины соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России.

С официального сайта президента Украины также убрали указ № 309/2019, в котором говорилось о ее назначении.

Теги:   Владимир Зеленский Администрация президента Украины Елена Зеркаль

Спецтема   Зеленский — новый президент

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