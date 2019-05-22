«Вопрос не в должности». Зеркаль прокомментировала ситуацию с ее назначением в АП
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль пообещала объяснить ситуацию с ее назначением на должность замглавы Администрации президента.
«Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы указа 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении», — написала она в своем Facebook.
Зеркаль добавила, что дело не в должностях.
«Сейчас могу сказать — вопрос не в должности», — резюмировала она.
Ранее СМИ сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента.
Отмечалось, что замглавы МИД Украины соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России.
С официального сайта президента Украины также убрали указ № 309/2019, в котором говорилось о ее назначении.