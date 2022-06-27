Поиск сменщика. Почему Зеленский на самом деле не увольняет главу СБУ Ивана Баканова 27 июня, 20:00 Эксклюзив НВ Президент Владимир Зеленский не увольняет Ивана Баканова пока продолжается инспекция в специальных службах и не найден достойный кандидат (Фото:Коллаж НВ)

Быстрая потеря Херсона и проблемы внутри Службы — вот главные претензии Владимира Зеленского к главе СБУ Ивану Баканову, сообщили НВ источники в ВР.

«Президент сейчас на стадии взвешивания всех аргументов „за“ и „против“ увольнения», — так один высокопоставленный представитель команды Владимира Зеленского описал ситуацию с возможным увольнением главы СБУ Ивана Баканова.



Видео дня

Еще два собеседника в президентском монобольшинстве подтвердили редакции, что идея подобного кадрового решения обретает в голове главы государства все более четкие контуры. Процесс, мол, пошел бы быстрее, но Зеленского смущает сам факт столь серьезного изменения в СБУ во время войны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.