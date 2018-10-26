Замглавы ВО Свобода прокомментировал нападения националистов на поселения ромов

В апреле 2018 года праворадикальная организация С14 напала на поселение ромов на Лысой горе

Заместитель главы Всеукраинского объединения Свобода Руслан Кошулинский, комментируя нападения на временные поселения ромов украинскими националистическими силами, в частности праворадикальной организацией С14, считает, что "дело в выполнении законов".

"Дело в выполнении законов. На самом деле, националисты являются очень дисциплинированными: если они идут на какое-то нарушение, они знают, ради чего. Если они нарушили закон - точка, они должны соответствующее взыскание", - сказал Кошулинский в эфире Радио НВ.

По его мнению, представители националистических организаций идут во власть , "чтобы создавать правовое поле, которое бы давало комфортное проживание украинцам".

Помимо этого, Кошулинский добавил, что ВО Свобода относится к ромам так же, как и ко всем остальным национальным меньшинам в Украине.

Напомним, в апреле в урочище Лысая гора в Голосеевском районе Киева группа лиц в балаклавах совершила нападение на временное поселение ромов. Вечером 10 июля полиция провела обыски в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области. 18 июля Голосеевский суд Киева поместил его под круглосуточный домашний арест на два месяца.

В августе Апелляционный суд изменил меру пресечения координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру. Вместо круглосуточного домашнего ареста он должен находиться дома с 22:00 до 6 утра.