26 октября 2018, пятница

Замглавы ВО Свобода прокомментировал нападения националистов на поселения ромов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В апреле 2018 года праворадикальная организация С14 напала на поселение ромов на Лысой горе
Фото: Сергій Мазур via Facebook

В апреле 2018 года праворадикальная организация С14 напала на поселение ромов на Лысой горе

Заместитель главы Всеукраинского объединения Свобода Руслан Кошулинский, комментируя нападения на временные поселения ромов украинскими националистическими силами, в частности праворадикальной организацией С14, считает, что "дело в выполнении законов".

"Дело в выполнении законов. На самом деле, националисты являются очень дисциплинированными: если они идут на какое-то нарушение, они знают, ради чего. Если они нарушили закон - точка, они должны соответствующее взыскание", - сказал Кошулинский в эфире Радио НВ.

По его мнению, представители националистических организаций идут во власть , "чтобы создавать правовое поле, которое бы давало комфортное проживание украинцам".

Помимо этого, Кошулинский добавил, что ВО Свобода относится к ромам так же, как и ко всем остальным национальным меньшинам в Украине.

Напомним, в апреле в урочище Лысая гора в Голосеевском районе Киева группа лиц в балаклавах совершила нападение на временное поселение ромов. Вечером 10 июля полиция провела обыски в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области. 18 июля Голосеевский суд Киева поместил его под круглосуточный домашний арест на два месяца.

В августе Апелляционный суд изменил меру пресечения координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру. Вместо круглосуточного домашнего ареста он должен находиться дома с 22:00 до 6 утра.

 

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове