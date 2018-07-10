10 июля 2018, вторник

Полиция пришла с обысками к координатору организации С14

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Обыск у координатора С14 Сергея Мазура
Фото: Маркиян Яциняк via Facebook

Обыск у координатора С14 Сергея Мазура

Вечером во вторник, 10 июля, полиция проводит обыски в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области.

Об этом Громадському сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Координатор С14 Маркин Яциняк заявил, что следственные действия проводятся без решения суда и являются незаконными. "Прямо дома. Вломились в квартиру. Показали липовый листок. Никакого решения суда, следователей на месте нет, не указана группа следователей с разрешением на обыск", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, правоохранители действуют в рамках уголовного дела, возбужденного по факту разгона лагеря ромов в Киеве.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове