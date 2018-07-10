Полиция пришла с обысками к координатору организации С14

Вечером во вторник, 10 июля, полиция проводит обыски в квартире координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе Киевской области.

Об этом Громадському сообщил представитель полиции Киевской области Николай Жукович.

Координатор С14 Маркин Яциняк заявил, что следственные действия проводятся без решения суда и являются незаконными. "Прямо дома. Вломились в квартиру. Показали липовый листок. Никакого решения суда, следователей на месте нет, не указана группа следователей с разрешением на обыск", - сообщил он на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, правоохранители действуют в рамках уголовного дела, возбужденного по факту разгона лагеря ромов в Киеве.