Замглавы ВО Свобода Кошулинский прокомментировал свое выдвижение в президенты от националистов

Кошулинский может стать единым кандидатом от националистов на президентских выборах 2019 года

Заместитель главы Всеукраинского объединения Свобода Руслан Кошулинский рассказал в эфире Радио НВ о просьбе лидера партии Олега Тягнибока касательно его участия в президентских выборах 2019 года в качестве единого кандидата от украинских националистов.

"Он [Тягнибок, - Ред.] мне сказал: "Я понимаю, что на мне может быть сконцентрировано внимание и из-за меня может развалиться это объединение. Я предлагаю, чтобы это был ты, - ты можешь быть объединяющим фактором для всех", - рассказал Кошулинский.

По словам Кошулинского, в настоящий момент никаких возражений касательно его кандидатуры для участия в президентских выборах среди других националистов-подписантов Национального манифеста нет.

Напомним, что глава Всеукраинского объединения Свобода Олег Тягнибок не собирается баллотироваться в президенты на предстоящих выборах в 2019 году.

Ранее он сообщил, что националистические силы должны все равно выдвинуть своего кандидата В Свободе предлагают в качестве единого кандидата в президенты замглаву партии, экс-вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского.