12 июня 2018, вторник

Свобода хочет выдвинуть единого кандидата на выборы вместе с подписантами Национального манифеста - Тягнибок

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Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок
Фото: Andriy Ko via Facebook

Лидер ВО Свобода Олег Тягнибок

Партия Всеукраинское объединение Свобода хочет совместно с партиями Национальный корпус и Правый сектор участвовать в парламентских выборах и выдвинуть единого кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года.

Об этом сообщил лидер партии ВО Свобода Олег Тягнибок в эфире Радио НВ.

"Я, как глава объединения Свобода, очень доволен тем, что мы успешно координируем свои действия [с партиями Национальный корпус и Правый сектор, - Ред.]. Мы сосуществуем, делаем совместные акции и готовимся к выборам. Мне и нашей политической силе хотелось бы пойти совместно на выборы в парламент, мы хотели бы выдвинуть единого кандидата в президенты от националистов", — сказал он.

Напомним, что 16 марта 2017 года партии Всеукраинское объединение Свобода, Национальный корпус и Правый сектор подписали документ об объединении под названием Национальный манифест.

Среди целей, указанных в манифесте, - возвращение ядерного статуса Украины, разрыв дипломатических отношений с Россией, разрешение гражданам на владение огнестрельным оружием, усиление уголовной ответственности за коррупцию, эффективная борьба с нелегальной миграцией и создание единой поместной церкви с центром в Киеве.

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