Тягнибок не выдвигается в президенты, но предлагает другую кандидатуру от националистов

Глава Всеукраинского объединения Свобода Олег Тягнибок не собирается баллотироваться в президенты на предстоящих выборах в 2019 году.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Тягнибока, националистические силы должны выдвинуть своего кандидата все равно. В Свободе предлагают, как единого кандидата в президенты, замглаву партии, экс-вице-спикера Верховной Рады Руслана Кошулинского.
Ранее сообщалось, что к выборам в президенты желают присоединиться лидер партии 5.10 Балашов, волонтер Юрий Касьянов, лидер Свободы Олег Тягнибок.
Напомним, ВО Свобода хочет совместно с партиями Национальный корпус и Правый сектор участвовать в парламентских выборах и выдвинуть единого кандидата в президенты Украины на выборах 2019 года.
Выборы президента в Украине пройдут весной 2019 года, парламентские - осенью этого же года.
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