«Думал, что текст согласовали с партнерами». Нардепы, поддержавшие закон о НАБУ и САП, начали синхронно признавать свою «ошибку»

В Украине третий день продолжаются акции протеста против принятия закона 12414 (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Некоторые народные депутаты, поддержавшие законопроект об ограничении полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП , признали, что ошиблись.

Нардеп от Слуги народа Жан Беленюк написал в соцсетях, что ошибся и хочет исправить ситуацию.

«Я чувствую личную ответственность и не ищу оправданий. Моя задача сейчас — помочь исправить ситуацию максимально быстро и прозрачно», — добавил он.

Депутат от Слуги народа Сергей Штепа написал, что, по его мнению, законопроект № 12414 был попыткой «оптимизировать распределение нагрузки между правоохранительными органами».

«Я был уверен: если этот вопрос срочно выносится на голосование, то он согласован со всеми нашими партнерами на самом высоком уровне. В дальнейшем из комментариев Урсулы фон дер Ляйен и Линдси Грэма стало очевидным отсутствие такого согласования, что вызывает беспокойство, учитывая стратегический курс Украины на европейскую интеграцию», — писал он.

Нардеп от Голоса Тамила Ташева пишет, что поддерживает законопроект #13533, который восстанавливает все процессуальные полномочия и гарантии независимости НАБУ и САП.

«Все ошибаются — важно признавать это и исправлять. Но ключевая разница Украины от авторитарных режимов и нашего врага в том, что мы слышим и прислушиваемся к людям», — пишет она.

Ташева поблагодарила всех, кто высказался и подчеркнула, «если общество говорит — значит надо менять».

Депутат от Слуги народа Ростислав Тистык также написал, что ожидает президентский законопроект, который восстановит независимость НАБУ и САП.

«В политике бывают ошибочные решения. Сила демократии в том, что общество имеет голос, а политики должны слышать этот голос!» — пишет он.

Депутат от Слуги народа Василий Мокан пишет, что Верховная Рада совершила политическую ошибку, проголосовав за закон.

«Лично свое голосование за #12414 считаю первым серьезным просчетом за время каденции. Ошибки следует признавать. Будут сделаны выводы чтобы такого больше никогда не повторилось», — добавил он.

Нардеп от Довиры Павел Бакунец призвал «прислушаться к мнению граждан» и созвать сессию Рады как можно быстрее.

«Признаю, что следует найти лучшую концепцию процессуальных отношений между Генпрокуратурой и САП. Поэтому готов как можно быстрее возвращаться в сессионный зал и работать над улучшением антикоррупционного законодательства», — пишет он.

Вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал нардеп Голоса Ярослав Железняк, президентский документ возвращает в законодательство нормы, которые были изменены 22 июля скандальным законопроектом № 12414.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

В Киеве и многих других украинских городах три дня продолжались протесты против закона № 12414.



Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

Со своей стороны, президент Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».