Что будет делать президент Владимир Зеленский после протестов против скандального уже закона 12414 относительно НАБУ и САП , в эфире Radio NV рассказал политолог Олег Саакян.

Олег Саакян политолог

Я думаю, что благодаря тому, что общество продемонстрировало свою субъектность, продемонстрировало, что разница России и Украины (когда сейчас говорят, что Украина превратится в Россию) не в существовании САП и НАБУ.

Если бы это было единственное отличие и это было предохранителем от того, чтобы Украина стала Россией, тогда путинские идеи об одном народе имеют право на существование. Потому что украинское общество — это ключевой предохранитель от любых подобных наклонностей.

И я думаю, что сейчас это приведет к как раз положительным результатам.