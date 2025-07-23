«Громкие кейсы — скоро». Какой позитив может быть после скандала с НАБУ и САП, и в чем «едва ли не кровно» заинтересован Зеленский — Саакян

23 июля, 12:07
Поделиться:
Украинцы протестуют против новопринятого закона, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Украинцы протестуют против новопринятого закона, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Что будет делать президент Владимир Зеленский после протестов против скандального уже закона 12414 относительно НАБУ и САП, в эфире Radio NV рассказал политолог Олег Саакян.

Олег Саакян

политолог

Я думаю, что благодаря тому, что общество продемонстрировало свою субъектность, продемонстрировало, что разница России и Украины (когда сейчас говорят, что Украина превратится в Россию) не в существовании САП и НАБУ.

Реклама

Если бы это было единственное отличие и это было предохранителем от того, чтобы Украина стала Россией, тогда путинские идеи об одном народе имеют право на существование. Потому что украинское общество — это ключевой предохранитель от любых подобных наклонностей.

Читайте также:
Угроза для оборонных инвестиций. Сообщество развитых стран предупредило Офис президента о последствиях закона о НАБУ и САП — СМИ

И я думаю, что сейчас это приведет к как раз положительным результатам.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Владимир Зеленский Радио NV Война России против Украины Украина-Россия антикоррупционная инфраструктура антикорупційна робота Алексей Чернышов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies