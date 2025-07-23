«Громкие кейсы — скоро». Какой позитив может быть после скандала с НАБУ и САП, и в чем «едва ли не кровно» заинтересован Зеленский — Саакян
Украинцы протестуют против новопринятого закона, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов НАБУ и САП (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)
Что будет делать президент Владимир Зеленский после протестов против скандального уже закона 12414 относительно НАБУ и САП, в эфире Radio NV рассказал политолог Олег Саакян.
Олег Саакян
Я думаю, что благодаря тому, что общество продемонстрировало свою субъектность, продемонстрировало, что разница России и Украины (когда сейчас говорят, что Украина превратится в Россию) не в существовании САП и НАБУ.
Если бы это было единственное отличие и это было предохранителем от того, чтобы Украина стала Россией, тогда путинские идеи об одном народе имеют право на существование. Потому что украинское общество — это ключевой предохранитель от любых подобных наклонностей.
И я думаю, что сейчас это приведет к как раз положительным результатам.