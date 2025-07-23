Угроза для оборонных инвестиций. Сообщество развитых стран предупредило Офис президента о последствиях закона о НАБУ и САП — СМИ
В ОЭСР предупредили Банковую о последствиях из-за закона о НАБУ и САП (Фото: НАБУ)
В Организации экономического сотрудничества и развития предупредили Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.
Об этом говорится в письме на имя заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой, которое есть в распоряжении Европейской правды.
В письме, датированном 22 июля, Джулия Фромгольц — руководительница Антикоррупционного отдела ОЭСР — выразила «глубокую озабоченность последними событиями», касающимися НАБУ и САП. Речь идет о принятии законопроекта № 12414.
Она заявила, что этот закон значительно подрывает независимость специализированных антикоррупционных органов Украины. Представительница организации также спрогнозировала, что эти изменения в законодательстве могут быть расценены рабочей группой ОЭСР как ослабление соблюдения Украиной своих обязательств.
Фромгольц заявила, что в будущем этот закон ставит под угрозу стремление Украины присоединиться к ОЭСР. Поэтому она призвала Украину и президента ветировать этот законопроект.
«В случае если это письмо поступит к вам после подписания законопроекта, мы призываем внести дальнейшие законодательные изменения для сохранения независимости специализированных антикоррупционных органов. Я настоятельно прошу рассмотреть этот вопрос с максимальной серьезностью», — говорится в документе.
Также Фромгольц предупредила о последствиях для Украины, если Киев не примет меры для исправления проблемы.
«Если (вопрос, возникший из-за принятия закона) останется нерешенным — это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе с коррупцией, но и ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление», — подытожила она.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — это международная организация, объединяющая 38 развитых стран мира, большинство из которых являются странами с высоким доходом граждан и высоким индексом человеческого развития. Туда входят США, ведущие экономики ЕС, Швейцария, Япония
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».