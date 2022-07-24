Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия 24 июля, 07:55 Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.



Об этом говорится в указе главы государства от 23 июля.

Зеленский утвердил положение о проведении конкурса. В состав его комиссии вошли:

Сергей Гринчак — доцент кафедры уголовного права № 1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;



Тарас Дидич — профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Борис Кофман — профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;

Сергей Очеретный — судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;

Захар Тропин — доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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21 июля Этический совет, проверяющий кандидатов на должность члена ВСП и действующих членов Высшего совета правосудия, допустил к собеседованиям 44 кандидата.



22 февраля десять членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Там это объяснили тем, что Этический совет приступил к процедурам оценки всех членов Совета, кроме главы Верховного Суда. Это поставило возможность дальнейшей работы ВСП «в прямую зависимость от решений и действий Этического совета», а работа Совета в условиях такой зависимости нарушала гарантии деятельности его членов, считают в ВСП.

В конце мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале. Однако общественные организации его раскритиковали из-за решения закрыть собеседования с кандидатами и проводить их без онлайн-трансляции — это объясняли военным положением.

Высший совет правосудия будет назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), избираемых сроком на четыре года по результатам конкурса.

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