Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия
Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)
Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.
Об этом говорится в указе главы государства от 23 июля.
Зеленский утвердил положение о проведении конкурса. В состав его комиссии вошли:
- Сергей Гринчак — доцент кафедры уголовного права № 1 Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Тарас Дидич — профессор кафедры теории и истории права и государства Учебно-научного института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Борис Кофман — профессор кафедры права, политологии и международных отношений Университета имени Альфреда Нобеля;
- Сергей Очеретный — судья апелляционного суда Харьковской области в отставке;
- Захар Тропин — доцент кафедры международного права Учебно-научного института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
21 июля Этический совет, проверяющий кандидатов на должность члена ВСП и действующих членов Высшего совета правосудия, допустил к собеседованиям 44 кандидата.
22 февраля десять членов ВСП досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Там это объяснили тем, что Этический совет приступил к процедурам оценки всех членов Совета, кроме главы Верховного Суда. Это поставило возможность дальнейшей работы ВСП «в прямую зависимость от решений и действий Этического совета», а работа Совета в условиях такой зависимости нарушала гарантии деятельности его членов, считают в ВСП.
В конце мая Этический совет возобновил проведение собеседований в Высший совет правосудия, начатых в феврале. Однако общественные организации его раскритиковали из-за решения закрыть собеседования с кандидатами и проводить их без онлайн-трансляции — это объясняли военным положением.
Высший совет правосудия будет назначать членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), избираемых сроком на четыре года по результатам конкурса.
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