Рада избрала еще двух членов Высшего совета правосудия — нардеп 15 августа, 15:14 Новыми членами ВСП Рада избрала Романа Маселко и Николая Мороза (Фото:ВСУ)

В понедельник, 15 августа, Верховная Рада Украины избрала еще двух членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.

По его словам, речь идет об адвокате по делам Евромайдана Романе Маселко и доценте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николае Морозе.

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«Теперь в Высшем совете правосудия шесть членов из 22», — написал он.

При этом Гончаренко добавил, что кворум для ВСП составляет 15 членов, поэтому он до сих пор не функционирует.

Еще 22 февраля Высший совет правосудия покинули 10 человек, из-за чего орган перестал выполнять свои функции. Это произошло после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВСП.

В конце мая конкурс возобновился, однако общественные организации его раскритиковали из-за решения сделать собеседования с кандидатами закрытыми и проводить их без онлайн-трансляции.

Высший совет правосудия вносит представление о назначении судей, принимает решение о нарушении судьями или прокурорами требований по несовместимости, может увольнять судей с должности, дает согласие на их задержание или содержание под стражей.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав конкурсной комиссии по отбору членов ВСП 24 июля.

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