Рада избрала еще двух членов Высшего совета правосудия — нардеп
Новыми членами ВСП Рада избрала Романа Маселко и Николая Мороза (Фото:ВСУ)
В понедельник, 15 августа, Верховная Рада Украины избрала еще двух членов Высшего совета правосудия.
Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко.
По его словам, речь идет об адвокате по делам Евромайдана Романе Маселко и доценте Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Николае Морозе.
«Теперь в Высшем совете правосудия шесть членов из 22», — написал он.
При этом Гончаренко добавил, что кворум для ВСП составляет 15 членов, поэтому он до сих пор не функционирует.
Еще 22 февраля Высший совет правосудия покинули 10 человек, из-за чего орган перестал выполнять свои функции. Это произошло после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВСП.
В конце мая конкурс возобновился, однако общественные организации его раскритиковали из-за решения сделать собеседования с кандидатами закрытыми и проводить их без онлайн-трансляции.
Высший совет правосудия вносит представление о назначении судей, принимает решение о нарушении судьями или прокурорами требований по несовместимости, может увольнять судей с должности, дает согласие на их задержание или содержание под стражей.
Президент Владимир Зеленский утвердил состав конкурсной комиссии по отбору членов ВСП 24 июля.
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