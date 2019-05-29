Профильный комитет Рады вынес заключение по Избирательному кодексу Вчера, 13:37 Цей матеріал також доступний українською НВ Рада может принять новый Избирательный кодекс до досрочных выборов НВ

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия утвердил заключение по проекту нового Избирательного кодекса № 3112−1.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, пишет 112 Украина.

Глава рабочей группы нардеп Александра Черненко спрогнозировал длительное рассмотрение законопроекта в сессионном зале.

«Депутатами было подано 4307 поправок, рабочая группа еще предложила 387 поправок, то есть, эти поправки, которые наработала рабочая группа, сегодня решением комитета они включены также в таблицу. 4600 поправок должны еще быть рассмотрены Верховной Радой», — пояснил он.

Черненко добавил, что у парламентариев нет выбора, поэтому они должны будут ускориться в процессе голосования.

«Успеть можно. Если мы будем видеть, что не хватает несколько, я сам буду, возможно, инициировать внеочередное заседание, но, я думаю, успеваем», — резюмировал он.

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Избирательный кодекс приняли в первом чтении еще в 2017 году.

Законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Кроме того, документ предлагает систему региональных открытых списков, когда Украина делится на 27 избирательных регионов. В каждом из этих регионов партии выдвигают свои списки.

Избиратель обязательно голосует за партию и по желанию — за кого-то из кандидатов, которых партия выдвинула в этом региональном списке.