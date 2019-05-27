Парубий поддержал голосование за новый Избирательный кодекс Сегодня, 12:08 613 Цей матеріал також доступний українською НВ Нардепы смогут проголосовать за Избирательный кодекс на следующей неделе НВ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий поручил подготовить ко второму чтению Избирательный кодекс № 3112−1, который предусматривает открытые списки.

Об этом он сообщил во время согласительного совета руководителей фракций и групп, пишет Интерфакс-Украина.

Парубий подчеркнул, что необходимо собрать рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта.

Он добавил, что рассмотреть его нардепы смогут уже на следующей пленарной неделе, которая состоится с 4 по 7 июня.

«Со следующей пленарной недели мы сможем начать рассмотрение Избирательного кодекса об открытых списках. Я уверен, это большое обязательство нашего парламента. И я надеюсь, что все руководители фракций меня поддерживают в этом стремлении», — резюмировал Парубий.

Читайте также: Активисты призвали Раду принять Избирательный кодекс

Избирательный кодекс приняли в первом чтении еще в 2017 году.

Законопроект предусматривает 4% проходной барьер в парламент.

Кроме того, документ предлагает систему региональных открытых списков, когда Украина делится на 27 избирательных регионов. В каждом из этих регионов партии выдвигают свои списки.

Избиратель обязательно голосует за партию и по желанию — за кого-то из кандидатов, которых партия выдвинула в этом региональном списке.