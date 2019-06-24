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«Пора срывать маски»: Мураев вызвал Бойко на дебаты

Сегодня, 18:26
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«Пора срывать маски»: Мураев вызвал Бойко на дебаты - фото

Евгений Мураев/Youtube

Евгений Мураев считает, что Юрий Бойко стал инструментом в руках Медведчука и Порошенко

Народный депутат Евгений Мураев, который баллотируется в Верховную Раду от партии Оппозиционный блок, вызвал главу Оппозиционной платформы — За жизнь Юрия Бойко на публичные дебаты.

Соответствующее видео обнародовано на Youtube-канале Мураева.

«Я вызываю вас на публичные дебаты, чтобы люди узнали правду о вас и почему мы никогда не объединимся с такими политиками, как вы и Порошенко. На любом канале, в любой день. У вас неделя. Выбирайте место и время», — заявил политик.

По словам Мураева, он и все общество хотят узнать правду о «сговоре в Вене, который сделал Порошенко президентом», о сотрудничестве с людьми Порошенко, которым Бойко продал половину избирательного списка, о поддержке таких «нацистов», как Илья Кива.

«Пора срывать маски. Возможно, у Юрия Бойко хватит смелости, и он попробует сам объяснить свои действия. Проявить себя лидером, которого изображает реклама», — добавил Мураев в Facebook.

Напомним, что Юрий Бойко был сопредседателем Оппозиционного блока до осени 2018 года, когда подписал соглашение с партией Вадима Рабиновича За жизнь — о сотрудничестве на президентских и парламентских выборах 2019 года. В результате была создана партия Оппозиционная платформа — За жизнь.

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Лидер политсилы Наши Евгений Мураев возглавил первую десятку объединенного списка Оппозиционного блока.

Теги:   Дебаты Досрочные выборы в ВР Оппозиционная платформа - За жизнь Оппозиционный блок Юрий Бойко Евгений Мураев

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