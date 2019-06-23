Партия Оппозиционный блок. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы Вчера, 08:40 3557 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Оппозиционного блока Оппоблок объединился с рядом других партий для участия в парламентских выборах Пресс-служба Оппозиционного блока

НВ рассказывает о партиях, принимающих участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Партия Оппозиционный блок, объединившаяся с рядом других политсил, имеет минимальные шансы пройти в парламент.

Главное о партии

Изначально Оппозиционный блок возник в 2014 году как объединение нескольких политсил, представлявших в основном бывших членов Партии регионов (ПР) и их идеологических соратников.

В него вошли Партия развития Украины (преемница ПР), а также партии Новая политика; Государственный нейтралитет; Украина, вперёд!; Трудовая Украина и Всеукраинское объединение Центр. По итогам выборов 2014-го Оппоблок прошел в Раду, заняв четвертое место и получив 9,43% голосов.

Однако осенью 2018-го сопредседатель Оппозиционного блока Юрий Бойко подписал соглашение с партией Вадима Рабиновича За жизнь — о сотрудничестве на президентских и парламентских выборах 2019 года (в результате была создана партия Оппозиционная платформа — За жизнь).

Другие лидеры Оппоблока Вадим Новинский и Борис Колесников назвали такой шаг самовольным решением Бойко. Вместе с Сергеем Левочкиным его исключили из Оппоблока. Оставшиеся члены партии переименовали ее в Оппозиционный блок — Партию мира и развития, а на президентских выборах 2019 года выдвинули своим кандидатом в президенты Александра Вилкула.

Для участия в парламентской кампании партия объединилась с несколькими другими политсилами: Партией мира и развития, партиями Наши, Видродження и новосозданной политсилой Доверяй делам во главе с мэрами Харькова и Одессы (Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым).

Партия представляет пророссийские взгляды. В начале июня в нескольких СМИ появилась информация, что Оппоблок ведет переговоры о совместном участии в выборах с партией Оппозиционная платформа — За жизнь. Однако официального подтверждения этой информации не было.



Что обещает Оппозиционный блок

установление мира на Донбассе и возобновление выплат пенсий и социальных пособий в регионе « в полном объеме»;

в полном объеме»; восстановление пассажирского железнодорожного сообщения со станциями Донецк, Луганск;

закрытие экономических департаментов ГПУ, СБУ, МВД — передача функций финансового контроля исключительно Министерству финансов;

гарантированное первое рабочее место: молодой специалист до 25 лет не платит налог на доход физических лиц, работодатель не платит единый социальный взнос;

Конституционная реформа:

создание двухпалатного парламента ( Национальной Ассамблеи), состоящего из Палаты представителей ( 35 человек) и Палаты депутатов ( 150 человек);

Национальной Ассамблеи), состоящего из Палаты представителей 35 человек) и Палаты депутатов 150 человек); Палата депутатов избирается по открытым спискам политических партий, Палата представителей — 1 представитель от 1 миллиона избирателей;

избрание президента Украины Национальной Ассамблеей; органы местного самоуправления управляют всеми сферами общественной жизни территориальных общин ( муниципальной полицией, здравоохранением, образованием, культурой, экологией, региональной инфраструктурой);

муниципальной полицией, здравоохранением, образованием, культурой, экологией, региональной инфраструктурой); финансовая децентрализация — не менее 70% средств бюджета остаются в распоряжении местных советов.

Кто в списках

Первую десятку объединенного списка Оппозиционного блока и указанных выше партий возглавил нардеп и лидер политсилы Наши Евгений Мураев. Второе место в нем занял депутат Александр Вилкул, кандидат от Оппоблока на недавних президентских выборах.

Вслед за ними в списке расположились лидеры новой партии Доверяй делам — мэр Харькова Геннадий Кернес и городской голова Одессы Геннадий Труханов. Замыкать первую пятерку блока партий должен был Вадим Новинский — глава фракции Оппозиционный блок в восьмом созыве Рады, однако он решил баллотироваться в мажоритарном округе.

Места с шестого по восьмое разделили еще три городских головы: мэры Мариуполя (Вадим Бойченко), Запорожья (Владимир Буряк) и Ужгорода (Богдан Андреев).

На девятой позиции в списке юрист Ульяна Ткаченко, депутат Хмельницкого областного совета. Замыкающее место в топ-десятке списка изначально предназначалось юристу Владимиру Пилипенко, однако 15 июня лидер Оппблока Евгений Мураев заявил, что вместо него в список было решено включить экс-«регионала» Сергея Ефремова.

Ефремов уже почти три года под стражей. Его задержали в июле 2016-го по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему также инкриминируют поддержку самопровозглашенной «ЛНР» и незаконное завладение имуществом Луганскугля.

18 июня ЦИК заявила, что не сможет зарегистрировать Ефремова кандидатом в нардепы, так как выдвижение должно было состояться не позже 10 июня.

В список кандидатов от Оппоблока также вошли мэр Рени Игорь Плехов, мэр Теплодара Михаил Жовнир, председатель Черноморского поссовета Сергей Удалов (все трое — Одесская область); мэры Краснограда Владимир Максим и Балаклеи Иван Столбовой (оба — Харьковская область); городской голова Павлограда (Днепропетровская облвсть.) Анатолий Вершина; мэр Токмака (Запорожская область) Игорь Котелевский и зампредседателя Запорожского облсовета Егор Семенков.

Социология

По состоянию на середину июня социологи считают крайне маловероятными шансы Оппозиционного блока попасть в Раду.

Центр Социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований имени Яременко по итогам своего свежего опроса (результаты обнародованы 18 июня) прогнозируют Оппоблоку 1,7% - это десятое место среди электоральных симпатий тех, кто определился и намерен прийти на участок.

Исследование, проведенное социологической группой Рейтинг и обнародованное 12 июня, дает партии 1,2% поддержки среди респондентов, определившихся с выбором и готовых проголосовать (и десятое место в рейтинговом списке участвующих в выборах политсил).

По данным опроса Киевского международного института социологии, которые были обнародованы 10 июня, Оппоблок готовы поддержать 0,6% всех респондентов (0,9% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором). КМИС также отводит партии десятое место в перечне электоральных симпатий.