Партия Оппоплафторма — За жизнь. Партийные списки, Медведчук, кандидаты, прогноз на парламентские выборы Сегодня, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба партии Виктор Медведчук — ключевое действующее лицо партии Пресс-служба партии

НВ рассказывает о партиях, принимающих участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Партия Оппозиционная платформа — За жизнь занимает в соцопросах второе место по популярности.

Главное о партии

Пророссийская политическая сила, возглавляемая Виктором Медведчуком. Многие ее представители — бывшие «регионалы» и нардепы от фракции Оппозиционный блок в парламенте восьмого созыва.

Партия является формальной преемницей политсилы Всеукраинское объединение Центр, созданной еще в 1999 году и просуществовавшей под этим названием до 2016-го. В первых после Оранжевой революции парламентских выборах 2006 года Центр участвовал в составе блока НеТак! — в него вошли в основном бывшие члены партии СДПУ (о), возглавляемой Медведчуком. Тогда блок в Раду не прошел.

После Революции достоинства лидером партии стал Вадим Рабинович. Для участия в парламентских выборах 2014 года Центр объединился в Оппозиционный блок вместе с другими политсилами, представлявшими в основном бывшую Партию регионов и ее сторонников. Оппоблок прошел в Раду, заняв четвертое место и получив 9,43% голосов.

Летом 2016 года партия ВО Центр получила название За жизнь. Спустя два года в нее официально вступил Виктор Медведчук — на тот момент формальный лидер общественного движения Украинский выбор. Осенью 2018 года Медведчук возглавил политсовет партии, а к концу года она получила свое нынешнее название Оппозиционная платформа — За жизнь.

На президентских выборах 2019-го партия выдвинула своим кандидатом Юрия Бойко (экс-вице-премьера в правительстве Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче). Партия называет Бойко своим кандидатом в премьер-министры и на выборах в Раду 2019 года.

Партия пропагандирует пророссийскую позицию: ее представители неоднократно называли агрессию России на Донбассе «гражданской войной в Украине», а Революцию достоинства — государственным переворотом. Главные идеологические рупоры Оппоплатформы — каналы NewsOne и 112 Україна.

Что обещает Оппозиционная платформа — За жизнь

внеблоковый статус Украины, отказ от евроатлантической интеграции;

новая Конституция, предусматривающая парламентскую форму правления;

возобновление отношений и торговли с Россией;

расширение сферы функционирования русского языка в Украине — в частности, возможность образования на русском;

прямые переговоры « со всеми сторонами конфликта» на Донбассе

со всеми сторонами конфликта» на Донбассе отмена медицинской реформы, осуществляемой Минздравом под руководством Ульяны Супрун;

возвращение к 10-летнему школьному образованию;

расширение полномочий местной власти, переход к прямым выборам руководителей регионов;

открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения — исключительно по итогам общенационального референдума;

ежегодный рост экономики на 5−7%.

Кто в списках

Избирательный список Оппозиционной платформы — За жизнь возглавляет экс-вице-премьер, бывший министр энергетики Юрий Бойко. Первую тройку партии замыкают бизнесмен, нардеп, экс-кандидат в президенты (в 2014 году) Вадим Рабинович; а также экс-глава Администрации Леонида Кучмы, кум Владимира Путина и бывший член Минской переговорной группы Виктор Медведчук.

Вслед за ними в первую десятку партии вошли: лидер партии Украина, вперед!, нардеп Наталья Королевская; экс-глава Администрации Виктора Януковича, нардеп Сергей Левочкин (глава исполкома партии); народный депутат, бывший судья КС Василий Нимченко и другие депутаты от фракции Оппоблока: Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак (близкий соратник Виктора Медведчука, сосредоточил в своих руках основные медиаресурсы партии — телеканалы 112 Украина, News One, Zik).

Социология

В большинстве недавних социологических опросах партия Оппозиционная платформа — За жизнь занимает второе место среди избирательных симпатий украинцев.

Центр Социальный мониторинг и Украинский институт социальных исследований имени Яременко по итогам своего опроса (результаты обнародованы 10 июня) прогнозирует Оппоплатформе 11,7% - среди тех, кто определился и намерен прийти на участок.

Исследование, проведенное социологической группой Рейтинг и обнародованное 12 июня, дает партии 10,4% поддержки среди респондентов, определившихся с выбором и готовых проголосовать.

По данным опроса Киевского международного института социологии, которые были обнародованы 10 июня, партию готовы поддержать 7,8% всех респондентов (8,4% среди тех, кто собирается голосовать и 11,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором).

Лишь опрос центра социальных и маркетинговых исследований Социс, опубликованный 14 июня, отводит Оппоплатформе третье место (7,7%) — с небольшим отрывом от второго места (партия Европейская солидарность — 7,9%) и идущей четвертой Батькивщины (7,2%).