Украина начинает проверку своего законодательства на соответствие праву ЕС 2 февраля, 17:31 Флаги Евросоюза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В рамках подготовки к переговорам о членстве в Европейском Союзе Украина начинает проверку своего законодательства на соответствие актуальному праву ЕС.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время совместных консультаций правительства и Коллегии Европейской комиссии.



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«Сейчас у нас есть уникальный момент для достижения амбициозных целей европейской интеграции, уникальный момент для трансформации страны и подготовки государства к победе», — подчеркнула Стефанишина.

Она отметила, что после проверки Украина сформирует национальную программу перехода на европейские правила.



2 февраля в Киеве с визитом находится президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и еврокомиссары. Уже состоялось заседание коллегии комиссаров Европейской комиссии с правительством Украины.

3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС.

Весной Еврокомиссия должна представить промежуточную оценку выполнения семи рекомендаций для начала переговоров по членству Украины в ЕС.