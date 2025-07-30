Военнообязанные мужчины будут получать звание «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет (Фото: ГПСУ)

25-летним военнообязанным, которые не проходили военную службу или базовую общевойсковую подготовку, будут предоставлять воинское звание «солдат (матрос) запаса» одновременно с принятием на воинский учет .

Соответствующее нововведение утвердил Кабинет министров в среду, 30 июля, сообщает Министерство обороны.

Для этого военнообязанных не будут вызывать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, отметили в ведомстве.

Реклама

Кроме этого, нововведения, принятые правительством, предусматривают отправку повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу проживания, а также формирование поименных списков средствами системы Оберіг.

Ранее представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием автоматически будут брать на воинский учет без их личного присутствия.