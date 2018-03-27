"Люди до сих пор умирают". Волкер анонсировал визит в Украину

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер планирует посетить Киев и подконтрольную украинской армии часть Донбасса уже в конце апреля - начале мая.

Об этом стало известно из его интервью Голосу Америки.

Издание отмечает, что Уолкер уже в седьмой раз посетит Украину за восемь месяцев работы на этом посту.

До своего приезд в Киев Волкер намерен "услышать ответ от России, чтобы понимать, о чем мы можем говорить". По его оценкам, на Донбассе и поныне происходит горячая фаза войны.

"Люди до сих пор воюют, умирают, отдают свои жизни, несут потери, население находится под огромным риском отключения воды, тепла, заражение среды. Это ужасно для людей. И думаю, люди, которые там проживают, должны знать, что мир это видит и переживает о них ", - указал Волкер.

Ранее Волкер призвал Россию ликвидировать "Л/ДНР".

В свою очередь Москва ответила, что оккупационные образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины - "часть Минских соглашений", без согласия которых "никаких миротворцев на Донбассе не будет".