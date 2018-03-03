Волкер: Созданные Россией "Л/ДНР" должны исчезнуть

Россия создала оккупационные образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, чтобы помочь маскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, - заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом он рассказал во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, передает УНИАН.

Он считает, что эти группировки на Донбассе должны быть ликвидированы, поскольку не соответствуют Конституции Украины.

"Так называемые "Луганская Народная Республика" и "Донецкая Народная Республика" являются образованиями, которые созданы Россией с целью порождения на месте политической реальности для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить продолжающийся конфликт, и они должны быть ликвидированы", - заявил Волкер.

Он отметил, что эти образования нарушают Конституцию Украины.

"Не существует места для них в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны исчезнуть", - подчеркнул Волкер.

Ранее спецпредставитель Вашингтона заявлял, что США работают над усилением оборонной способности Украины, чтобы помешать дальнейшей агрессии России.

Кроме того, Волкер исключает военное решение конфликта на Донбассе.

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