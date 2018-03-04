В России отреагировали на призыв Волкера ликвидировать "Л/ДНР"

В российском Совете федерации заявили, что оккупационные образования "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины - "часть Минских соглашений", без согласия которых "никаких миротворцев на Донбассе не будет".

Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать "ЛНР" и "ДНР". Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", - написал Пушков.

Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они - часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 марта 2018 г.

Так в России отреагировали на призыв спецпредставителя США по Украине Курта Волкера ликвидировать "Л/ДНР". Волкер также отметил, что Россия создала оккупационные образования на востоке Украины, чтобы помочь маскировать свою роль и укрепить продолжающийся конфликт.