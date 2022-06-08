Бойцы ВСУ одним выстрелом уничтожили толпу российских солдат — видео 8 июня, 16:03 Цей матеріал також доступний українською В результате попадания ракеты из ТПРК Стугна-П оккупантов разбросало в разные стороны (Фото:Скриншот видео TheDeadDistrict)

Военнослужащие ВСУ сумели всего одним выстрелом уничтожить толпу российских захватчиков.

Как видно на обнародованном в соцсетях видео, в этом им помог украинский ПТРК Стугна-П.

Обнаружив передвижение пехоты ВС РФ, украинские военные выпустили по ним ракету, после попадания которой оккупантов разбросало в стороны на несколько метров.

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В то же время, точные потери противника в результате попадания не сообщаются.

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