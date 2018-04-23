Венгрия третий раз заблокировала встречу Украина-НАТО - СМИ

Это уже третий раз Венгрия блокирует встречу Украина-НАТО

Венгрия наложила вето на запланированную на 27 апреля встречу Комиссии Украины с НАТО на уровне глав МИД, сообщает корреспондент Укринформ со ссылкой на дипломатические источники.

Это уже третий раз Будапешт блокирует встречу Украина-НАТО.

27 апреля в Брюсселе пройдет заседание Североатлантического совета на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседания Комиссии Украина-НАТО.

Все союзники, а также Международный секретариат Альянса поддержали такую ​​инициативу, однако Венгрия ее заблокировала.

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Напомним, 28 сентября в Украине вступил в силу закон об образовании. Он предусматривает постепенное увеличение пропорций обучения школьников на государственном языке, в том числе и представителями национальных меньшинств. Венгрия выступила с резкой критикой и ультиматумом отменить эту норму украинской реформы образования.

Будапешт уже блокировал заседания комиссии Украина-НАТО в октябре прошлого года.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины и ЕС в рамках программы Восточное партнерство.

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По решению Венецианской комиссии, Киев отложил имплементацию этой нормы. Министр образования Украины Лилия Гриневич неоднократно заявляла, что в Верховную Раду уже внесен законопроект, которым внесены изменения в переходные положения закона в части сроков имплементации, предвидя их увеличение до 2023 года.

Примечательно, что в Латвии также успешно приняли государственный язык как единственный язык обучения.

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