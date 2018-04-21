Венгрия раздала на Закарпатье более 100 тысяч паспортов до получения Украиной безвиза – МИД

Венгрия раздала украинцам на Закарпатье более 100 тысяч венгерских паспортов, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью Радио Свобода.

По его словам, паспорта выдавались еще до получения Украиной безвизового режима, и их привлекательность была практической.

"Можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или дальше", - пояснил он.

В то же время, дипломат добавил, что от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие страны ЕС.

"Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли", - резюмировал Боднар.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия со своими заявлениями в адрес Киева вплотную приблизилась к красной линии.

Отношения Венгрии и Украины ухудшились после того, как Будапешт занял жесткую позицию в отношении украинской реформы образования. По мнению венгерской власти, она ущемляет права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС, а также сотрудничество по линии НАТО. Блокирование будет осуществляться до того момента, пока Украина не отменит некоторые нормы образовательной реформы.