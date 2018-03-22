Зеркально к Украине. Сейм Латвии одобрил государственный как единственный язык обучения

В Латвии считают, что переход исключительно на государственном языке обучения в школах, стоило осуществить еще в 90-ых

Сейм Латвии одобрил поправки в закон о среднем образовании, предусматривающие переход на латышский язык как единственный язык обучения общего среднего образования.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Образовательная реформа в Латвии будет реализовываться в несколько этапов, и с постепенным увеличением пропорции обучения на государственном языке для учащихся из сообществ национальных меньшинств.

Согласно поправкам, в программах образования нацменьшинств не менее 50% предметов должны преподаваться на латышском в 1-6 классе, а в 7-9 классе - не менее 80%.

Поправки в отношении языка обучения в 1-7 классе вступят в силу 1 сентября 2019 году, 8, 10 и 11 классах - 1 сентября 2020 году, а в 9 и 12 классах - 1 сентября 2021 года.

В обосновании к таким изменениям депутаты отмечали, что таким образом молодежь будет в равных условиях в получении высшего образования, поиске работы и интеграции в общество.

"Переход должен быть давно, в 1990-х годах, и сегодня мы не должны обсуждать необходимость перехода, а сосредоточиться на практических аспектах инициативы", - сказал глава профильного, образовательного, комитета Олдис Адамович.

Он отметил, что изменения не стоит воспринимать как угрозу, ведь для нацменьшинств создадут в школах курсы по литературе, культуре и языку нацменьшинств.

Самой многочисленной в Латвии является рроссийское сообщество. Сейчас такие ученики учатся по пропорции 60/40, где большая часть - это уроки на государственном и 40% - на родном языке.

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Согласно реформе, в Латвии в дошкольных учебных заведениях национальных меньшинств процесс обучения будет происходить на двух языках - государственном и родном. В начальной школе нацменьшинств (1-6-е классы) будет применена одна из трех доступных моделей билингвального обучения.

Примечательно, что аналогичные шаги по реформе образования в Украине вызвали резкое противодействие стран-соседей.

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