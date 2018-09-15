Я готов менять страну - Вакарчук

Фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на форуме YES в Киеве не ответил на вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты, но заявил, что готов работать ради перемен в стране. Он также сравнил ситуацию в украинской политике с выбором вегетарианца, который приходит в "стейкхауз", и ему предлагают только мясные блюда.

Об этом сообщает пресс-служба YES.

"Судам сегодня абсолютно доверяет 1% населения. Это нормально?! И плюс-минус, иногда, доверяет еще 7%. Вы считаете, что старые судьи имеют моральное право обновлять судейскую систему, есть ли в этом здравый смысл?... Почему реформа патрульной полиции была более или менее успешной - потому, что она делалась по-новому. Мы таким образом подходить ко всему. Люди, которым доверяет общество, должны принять власть в свои руки", - сказал лидер группы Океан Эльзы.

Святослав Вакарчук добавил, что готов работать ради перемен в стране.

"Я готов менять страну. Я не думаю, что" играть в политику "- это хорошие формулировки для тех вещей, о которых мы сейчас говорим. Я уже устал от этих игр в политику. Они уже 27 лет этим занимаются, и я не хочу чтобы мы "играли в политику" - хочу чтобы что-то делали", - сказал лидер ОЭ.

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Он также сравнил ситуацию в политике с выбором вегетарианца, который приходит в "стейкхауз", и ему предлагают только мясные блюда.

"Это - ситуация, где либо надо пойти на нарушение своих принципов, или остаться без еды. Я не собираюсь нарушать принципы и не собираюсь оставаться голодным", - сказал он.

Отвечая на многократное вопрос модератора о намерении баллотироваться в президенты, Вакарчук сказал: "То, что мне действительно нравится в шоу-бизнесе - это возможность держать в напряжении".

Также, по информации Интерфакс-Украина, певец добавил, что Украина не должна забывать о жителях оккупированных территорий Донбасса и Крыма, но предлагает начать с изменений внутри страны.

"Мы не сможем быстро решить проблему с Донбассом, если не наведём порядок здесь", - сказал он.

Отвечая на замечание о том, что его используют, указывая в социологических рейтингах, Вакарчук сказал: "Я не тот, кто даст себя так просто использовать".

Напомним, в декабре 2017 года Святослав Вакарчук стал третьим в президентском рейтинге.