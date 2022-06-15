Испачкалась Кивой. Суд запретил в Украине деятельность Соцпартии

15 июня, 14:54
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Активы Соцпартии будут переданы в собственность государства (Фото:pravda.com.ua)

Активы Соцпартии будут переданы в собственность государства (Фото:pravda.com.ua)

В среду, 15 июня, в Украине запретили деятельность Социалистической партии.

Как сообщается, соответствующее постановление приняла коллегия судей Восьмого апелляционного админсуда.

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Таким образом он удовлетворил исковые требования Министерства юстиции.

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В связи с решением суда, все активы партии, а также ее областных, городских, районных и первичных организаций будут переданы в собственность государства.

https://www.facebook.com/8aa.court/posts/1169125363879137

По словам ведущего аналитика движения Чесно Игоря Фещенко, доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и прокремлевской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего скандального Ильи Кивы.

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сначала полномасщтабного российского вторжения он скрывается от украинского правосудия в РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Партии Социализм Запрет

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