Испачкалась Кивой. Суд запретил в Украине деятельность Соцпартии
Активы Соцпартии будут переданы в собственность государства (Фото:pravda.com.ua)
В среду, 15 июня, в Украине запретили деятельность Социалистической партии.
Как сообщается, соответствующее постановление приняла коллегия судей Восьмого апелляционного админсуда.
Таким образом он удовлетворил исковые требования Министерства юстиции.
В связи с решением суда, все активы партии, а также ее областных, городских, районных и первичных организаций будут переданы в собственность государства.
По словам ведущего аналитика движения Чесно Игоря Фещенко, доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и прокремлевской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего скандального Ильи Кивы.
сначала полномасщтабного российского вторжения он скрывается от украинского правосудия в РФ.
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