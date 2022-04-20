Бегство не спасет: госизмена: суд дал разрешение на спецрасследование в отношении Кивы 20 апреля, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Илья Кива находится в международном розыске (Фото:ОПЗЖ)

Украинские правоохранители получили судебное разрешение на специальное расследование в отношении бывшего народного депутата от прокремлевской ОПЗЖ Ильи Кивы.

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Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Скандального экс-нардепа подозревают в публичных призывах к насильственной смене власти, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и пропаганде войны.

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«Находясь на территории государства-агрессора, он принял участие в одном из пропагандистских шоу… Публично призывал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны», — рассказали в ведомстве.

На данное время Кива находится в международном розыске.

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