Российская делегация понимает, что их «операция» пошла не по плану — Кулеба о ходе переговоров 15 марта, 00:48 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о ходе переговоров с Россией.

В эфире всеукраинского марафона глава МИД отметил, что переговорная позиция Украины сильная благодаря поставкам оружия от партнеров, санкциям против страны-агрессора и защите нашей страны украинскими героями. По его словам, Россия не может сломить украинскую позицию.



«Борьба идет за каждое слово, за каждый термин, поэтому они [переговоры] так тяжело продвигаются. У делегации Украины четкое указание защищать наш суверенитет, территориальную целостность и принципиальные позиции. Президент и глава Офиса президента, которые инструктируют нашу переговорную команду, дали им именно такие указания… По поведению российской делегации мы видим: они понимают, что их „военная операция“ пошла не по плану, они не ожидали такого санкционного давления со стороны наших партнеров. Это позволяет нам выступать с более сильных позиций», — заявил Кулеба.

Переговоры о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину идут на уровне делегаций двух стран. Стороны три раза встречались на территории Беларуси, после чего переговоры продолжились в видеоформате. По итогам третьего раунда переговоров 7 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров».

14 марта состоялась четвертая сессия переговоров в видеоформате, позже Подоляк заявил, что стороны взяли техническую паузу до вторника.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.