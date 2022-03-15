«Давление должно расти». Кулеба согласовал с МИД Германии шаги по закрытию для РФ лазеек для обхода санкций

15 марта, 20:34
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба созвонился главой немецкого МИД Анналеной Бербок и согласовал с ней шаги по закрытию лазеек для обхода Россией санкций.

«Давление должно нарастать до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию и не уйдет с территории Украины. Мы также скоординировали шаги по закрытию всех лазеек для уклонения от санкций», — написал Кулеба в Twitter.

Глава украинского МИД также поблагодарил Бербок за поддержку жестких санкций Евросоюза против России.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503791752691556357
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Ранее сообщалось, что Евросоюз наложил дополнительные ограничения на 15 человек и девять организаций из России.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Санкции против России Война в Украине Дмитрий Кулеба Анналена Бербок

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