В Раде призвали назначить Супрун главой Минздрава
Группа народных депутатов подписала обращение с призывом назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения Украины.
Об этом сообщил нардеп Андрей Левус.
"Мы считаем, что таким образом коррупционеры и реваншисты через суд пытаются вернуть себе былое влияние и ресурсы в медицинской сфере и остановить успешную реформу", - говорится в обращении к лидерам коалиции и руководству государства.
Согласно обнародованной фотокопии документа, под обращением оставили свои подписи около 20 парламентариев.
Согласно Конституции Украины, министр здравоохранения назначается Верховной Радой по представлению премьер-министра.
Напомним, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава.
В частности, суд мотивировал свое решение тем, что Супрун является гражданкой США и Украины одновременно.
Президент Украины Петр Порошенко и Кабинет министров Украины выразили полную поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун.