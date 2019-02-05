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Абсурд и подлость. Почему я на стороне Ульяны Супрун

В Раде призвали назначить Супрун главой Минздрава

Сегодня, 20:19
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НВ

Группа народных депутатов подписала обращение с призывом назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения Украины.

Об этом сообщил нардеп Андрей Левус.

"Мы считаем, что таким образом коррупционеры и реваншисты через суд пытаются вернуть себе былое влияние и ресурсы в медицинской сфере и остановить успешную реформу", - говорится в обращении к лидерам коалиции и руководству государства.

Согласно обнародованной фотокопии документа, под обращением оставили свои подписи около 20 парламентариев.

Фото: Андрей Левус / Facebook

Согласно Конституции Украины, министр здравоохранения назначается Верховной Радой по представлению премьер-министра.

Напомним, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава.

В частности, суд мотивировал свое решение тем, что Супрун является гражданкой США и Украины одновременно.

Президент Украины Петр Порошенко и Кабинет министров Украины выразили полную поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун.

Теги:   Верховная Рада Уляна Супрун

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