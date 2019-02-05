В Раде призвали назначить Супрун главой Минздрава Сегодня, 20:19 732 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Группа народных депутатов подписала обращение с призывом назначить Ульяну Супрун министром здравоохранения Украины.

Об этом сообщил нардеп Андрей Левус.

"Мы считаем, что таким образом коррупционеры и реваншисты через суд пытаются вернуть себе былое влияние и ресурсы в медицинской сфере и остановить успешную реформу", - говорится в обращении к лидерам коалиции и руководству государства.

Согласно обнародованной фотокопии документа, под обращением оставили свои подписи около 20 парламентариев.

Фото: Андрей Левус / Facebook

Согласно Конституции Украины, министр здравоохранения назначается Верховной Радой по представлению премьер-министра.

Напомним, что 5 февраля Окружной админсуд Киева по результатам рассмотрения иска нардепа Игоря Мосийчука против и.о. министра Ульяны Супрун запретил последний исполнять обязанности главы Минздрава.

В частности, суд мотивировал свое решение тем, что Супрун является гражданкой США и Украины одновременно.

Президент Украины Петр Порошенко и Кабинет министров Украины выразили полную поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун.