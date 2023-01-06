Кровавый «русский мир». Раде предлагают заявить о посягательстве России на государственность Украины 6 января, 15:58 Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / NV)

Народные депутаты предлагают Верховной Раде заявить о посягательстве России на государственность Украины с целью ее уничтожения.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 5 января, говорится на сайте парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в течение долгого времени Российская Федерация осуществляет системные действия, направленные на уничтожение украинской национально-культурной идентичности, украинской политической нации, украинской государственности.

Видео дня

«Созданная в России нацистская по своей сути государственная идеология новой идентичности „русского мира“ на основании мифологии об „исторической России“ опровергает этническую самобытность украинского народа, его язык, культуру, религию, его право на свободное, социально-экономическое, политическое и национально-культурное развитие», — отмечается в пояснительной записке.

В сопроводительном документе также отмечается, что любое посягательство на национальную государственность является прямой угрозой для народа, который ее создал, делает невозможным его свободный выбор социальной, экономической, политической и культурной жизни, угрожает его физическим уничтожением и имеет признаки геноцида.

Также в пояснительной записке говорится, что этим заявлением Рада признает решения и действия политического и военного руководства РФ, ее вооруженных сил, других военных формирований такими, что посягают на государственность Украины, совершаются с целью уничтожения украинского народа.

Верховная Рада обращается к ООН, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам иностранных государств признать действия РФ против Украины международным преступлением, что позволит привлечь ее политическое и военное руководство к международно-правовой ответственности.