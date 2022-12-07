Почему Запад не может уже сейчас изъять российские активы и направить деньги Украине — Яковина

7 декабря, 20:37
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Дворец правосудия в Нюрнберге, где проходил процесс над нацистскими преступниками (Фото:wordpress.org)

Дворец правосудия в Нюрнберге, где проходил процесс над нацистскими преступниками (Фото:wordpress.org)

Единственный способ изъять замороженные после начала войны активы РФ на Западе — создание эксклюзивного трибунала, считает международный обозреватель Иван Яковина.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

https://www.youtube.com/watch?v=RF5wczGHNGM

Западная цивилизация выросла из незыблемости права собственности, поэтому там не могут просто экспроприировать российские капиталы, подчеркнул он.

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«Они прекрасно все понимают, что Россия ужасная страна, что она совершила огромное количество преступлений, и что российские олигархи — воры, российское государство — воровское. Но все равно не могут взять и забрать чужое имущество. И даже суды в этих странах не могут принять соответствующее решение с бухты-барахты. Им нужен какой-то абсолютно мощный, невероятный повод для того, чтобы что-то такое случилось», — полагает Яковина.

Вместе с тем стоит вопрос создания механизма компенсации Украине за разрушения и убийства, которые причинила РФ.

«В Италии, во Франции, в Германии все больше и больше политиков склоняются к тому, что необходимо создать своего рода трибунал по преступлениям РФ в Украине. Трибунал должен быть, конечно, исключительным, эксклюзивным, сделанным для одной-единственной цели — наказания российских военных преступников и РФ, так, как это было, скажем, с Нюрнбергским трибуналом, который отработал и завершил существование», — сказал обозреватель.

По мнению Яковины, в историю этот суд может войти под названием Киевского или Мариупольского трибунала.

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«Он будет заниматься решением вопросов с собственностью, с конфискацией российских активов на Западе, вероятно, с решением вопросов по репарациях, во-первых. А во-вторых, этот трибунал будет наказывать военных преступников, которые „отличились“ во время этой войны», — добавил он.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. Также к созданию трибунала призывал президент Украины Владимир Зеленский.

30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.

4 декабря издание The Guardian сообщило, что в Организации Объединенных Наций распространяется проект резолюции о создании трибунала по образцу Нюрнбергского для привлечения руководства РФ к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Активы Международный трибунал Компенсация Иван Яковина Военные преступления РФ Война России против Украины

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