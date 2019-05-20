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В партии Видродження заявили об объединении с Трухановым: мэры Одессы и Харькова — в первой пятерке

20 мая, 16:24
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В партии Видродження заявили об объединении с Трухановым: мэры Одессы и Харькова — в первой пятерке - фото

партия Видродження

Виталий Хомутынник и Геннадий Кернес (в центре)

Сопредседатель партии Видродження Виталий Хомутынник заявил, что политсила объединится с партией мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам и частью партии Наш край для участия в выборах в Верховную Раду.

«Мы уже в мае планируем провести съезд и вы все увидите. Могу только подтвердить, что Труханов и [член партии Видродження, городской глава Харькова Геннадий] Кернес будут в первой пятерке списка», — рассказал народный депутат в комментарии Украинской правде.

Хомутынник отметил, что к объединению уже присоединились мажоритарщики Сергей Шахов и Станислав Березкин. Переговоры об объединении с другими депутатами продолжаются.

По данным источников УП, объединение ищет соратников среди мэров крупных городов, руководителей областных советов и руководителей облгосадминистраций.

Ранее СМИ сообщили, что мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии. Кернес и Труханов подтвердили обсуждение этой идеи.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Теги:   Геннадий Труханов Геннадий Кернес Виталий Хомутынник Партия Видродження Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

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