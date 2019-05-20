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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Труханов и Кернес договорились о создании совместной партии для участия в выборах в Раду — СМИ

20 мая, 14:41
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Труханов и Кернес договорились о создании совместной партии для участия в выборах в Раду — СМИ - фото

Геннадий Кернес/ Геннадий Труханов via Facebook

Кернес и Труханов факт переговоров подтвердили, однако о конкретных договоренностях не сообщили

Главы Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес, известные своей прокремлевской позицией, договорились о создании совместной партии, передает Lb.ua со ссылкой на собственные источники.

Как сообщается, ее целью станут предстоящие выборы в Верховную Раду.
«Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже», — рассказал Кернес.
В свою очередь Труханов также подтвердил обсуждение этой идеи, однако никаких деталей не уточнил.«Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают», — отметил он.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время инаугурации в Верховной Раде заявил о роспуске парламента.

Теги:   Геннадий Труханов Геннадий Кернес Парламентские выборы Верховная Рада

Спецтема   Выборы в Раду

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