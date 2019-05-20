Труханов и Кернес договорились о создании совместной партии для участия в выборах в Раду — СМИ 20 мая, 14:41 2827 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Кернес/ Геннадий Труханов via Facebook Кернес и Труханов факт переговоров подтвердили, однако о конкретных договоренностях не сообщили Геннадий Кернес/ Геннадий Труханов via Facebook

Главы Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес, известные своей прокремлевской позицией, договорились о создании совместной партии, передает Lb.ua со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщается, ее целью станут предстоящие выборы в Верховную Раду.Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже», — рассказал Кернес.В свою очередь Труханов также подтвердил обсуждение этой идеи, однако никаких деталей не уточнил.Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают», — отметил он.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время инаугурации в Верховной Раде заявил о роспуске парламента.