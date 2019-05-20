Труханов и Кернес договорились о создании совместной партии для участия в выборах в Раду — СМИ
20 мая, 14:41
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Главы Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес, известные своей прокремлевской
позицией, договорились о создании совместной партии, передает Lb.ua со ссылкой
на собственные источники.
В свою очередь Труханов также подтвердил обсуждение этой идеи, однако никаких деталей не уточнил.«Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают», — отметил он.Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский во время инаугурации в Верховной Раде заявил о роспуске парламента.